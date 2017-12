Autre gain pour le Rouge et victoire pour le Vert

Windsor (RC) – Lors du premier match qui se tenait au Centre Lemay la fin de semaine, le Profusion/Plomberie C. Auger a de nouveau inscrit un gain, cette fois face à Promutuel/Construitech. L’équipe victorieuse a été la seule à s’inscrire en première période avec le but d’Antoine Nadeau (2-0) à 3:12, épaulé par Mick Couture et Max Lemieux (0-1). Le second tiers a ensuite été celui du Promutuel/Construitech lorsque Pierre Dumas a égalé la marque face au gardien Yann-Éric Gagné avec l’appui de Jason Bachand.

Au dernier engagement, le Rouge a pris les devants à 1:52 avec le deuxième de Dumas sans aide en direction du cerbère Marc Bissonnette, suivi à 5:27 du but vainqueur de Karl Parent supporté par Hugo Fournier et Lemieux. Suite à ces deux efforts qui assuraient un gain de 3 à 2 pour Profusion/Plomberie Auger, le but d’Anthony Raymond à 12:39 (David Gagné et Stéphan Dion) n’a pas suffi. C’est Antoine Nadeau qui a été Joueur du Bar La Game.

Deuxième partie

Le gardien Vincent Houde a été moins nanti face à son vis à vis Éric Roy. Houde a essuyé six tirs du Bar Val-Joli tandis que Roy n’a eu qu’à bloquer le seul but du GMCA signé par Matthieu Corriveau à l’aide de David Massé durant la seconde partie.

Les buteurs du Bar Val-Joli ont été Jean-François Dutilly (2-1) et Martin Dion au premier tiers, suivi de la période médiane avec le second but de Dutilly. Les trois autres étaient ceux de Guillaume Grenache, Mathieu Viens (1-3) et Steve Gagnon pour une gain de 6 à 1. Le gardien Éric Roy a fait la différence pour ainsi être désigné Joueur du Bar La Game.