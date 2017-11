Résulats des joutes de Hockey

Windsor (RC) – Le Vert du Bar Val-Joli a de nouveau inscrit une victoire lors du premier match de la soirée du dimanche 12 novembre, cette fois 4-2 contre le Blanc du Promutuel/Construitech. C’était ensuite le Bleu de GMCA de renouer solidement par un score de 11 à 5 face au Rouge de Profusion/Plomberie C. Auger.

Au départ de la soirée, ni Marc Bissonnette du Blanc et ni Éric Roy du Vert ont laissé passer la rondelle. C’est au second que le Bar Val-Joli s’est mis en marche avec trois buts consécutifs signés par Mathieu Arsenault (1b-1a) à l’aide de Guillaume Grenache et Martin Dion, suivi de ceux de Jean-François Dutilly (2-0) avec les assistances Mathieu Viens et Arsenault. Promutuel/Construitech s’est réveillé à 13h4 avec Pierre Dumas sur des aides de Gab Morneau et Christian Duquette.

Le Blanc en a ajouté un autre à 11h36 du dernier engagement grâce à Thomas Fredette avec la participation d’Alex Rousseau, sauf que le Vert s’est assuré d’un gain à 14:09 provenant de Philippe Bergeron pour un gain de 4-2. C’est J.F. Dutilly qui a été désigné joueur du Bar La Game.

Deuxième partie

Tout comme d’autres coéquipiers du GMCA, Ben Bissonnette (4-2) a été performant du premier jusqu’au dernier but. Il a démarré à 10h45 sur des aides de Sébastien Morneau (1-5) et Matthieu Corriveau (0-3) suivi une minute après de Dany Larochelle (3-1) sur une passe de Mick Doyon-Jolin. Seul Thomas Fredette (3-0) s’est démarqué pour Profusion/Plomberie Auger avec l’appui de Patrick Mailhot (0-2).

À la deuxième période, Mick Couture (2-0) a donné des couleurs au Rouge avec Tylers Jones (0-2) et un troisième venant de Fredette à 8h50. Cependant, GMCA n’a pas ménagé le gardien Richard Logan. Bissonnette (deux fois), Larochelle et Mick Morneau deux fois (3-2) ont retraité au vestiaire avec un avantage de trois points.

De retour sur la glace, Fredette a été le seul à pouvoir percer le filet du gardien Vincent Houde à 2:14. Avec Larochelle, les deux Morneau et Bissonnette, quatre buts additionnels se sont ajoutés au GMCA pour une victoire de 11 à 5. Ben Bissonnette a été le joueur du Bar La Game.