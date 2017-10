Les membres de l’équipe de course Escal’active ont participé à la course Santé Globale de l’école Ste-Marie de Princeville le 07 octobre dernier. 10 élèves et 4 adultes étaient présents afin de représenter l’Escale. Sylvie Duquette a terminé 3e chez les dames, Sophie Arnold en 2e place, et Alexis Bédard en 2e place également. Aussi, Jessie Ratté a gagné le prix de participation offert par le club de course Escal’active, soit un bon d’achat d’une valeur de 50$ chez Signature Jaycob à Asbestos.