Le Wild de Windsor doublé par les Maroons

Windsor – La saison2017-2018 est lancée pour le Desjardins-Wild de Windsor. Malheureusement, c’est avec un revers de 6-3 contre les Maroons de Waterloo que le tout a commencé devant plus de 700 amateurs au Centre J.-A.-Lemay, le vendredi soir dernier. Les locaux avaient pris des avances de 2-0 en première période et de 3-1 en deuxième période avant de voir leurs adversaires répliquer avec cinq buts consécutifs.

Patrick Groleau et Alexandre Durette ont fait bondir les amateurs de leurs sièges avec leurs buts inscrits en un peu plus de deux minutes dans la seconde moitié de l’engagement initial. Philippe Bolduc a répliqué avec un peu plus de deux minutes à faire dans la période. David Godbout, Sébastien Roy et Maxim Roy des Maroons ont jeté les gants contre Sandro Sbrocca, Pier-Luc Pinard et Julien Cabana. Le retour de Sbrocca a été souligné bruyamment par les amateurs présents au match.

Guillaume Gélinas a fait plaisir à ses nouveaux partisans avec son premier but de la saison à 7:31 en deuxième période. Par la suite, les Maroons ont répliqué avec trois buts consécutifs. Mickaël Fillion, Alex Côté et Tristan Perreault-Gagnon ont marqué en deuxième période tandis que Philippe Bolduc (2e) et Jonathan Bouchard complétaient la marque au dernier tiers.

Kevin Ladouceur s’est signalé à de nombreuses reprises dans la défaite, recevant 52 lancers contre 33 vers Paul Bourbeau jr.

Le Desjardin — Wild disputera son prochain match le vendredi 6 octobre, à 20h30, alors que Climatisation Cloutier du Cap-de-la-Madeleine sera le visiteur.

En bref

C’est en présence de la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, et de nombreux invités que les joueurs du Desjardins-Wild ont été présentés avant le match.

Benoit Fontaine était présent pour remettre le trophée Dominic-Fontaine à Alexandre Durette et Kevin Ladouceur qui méritent les honneurs pour les mois de janvier et février.

Les amateurs qui assisteront aux matchs de la Ligue de hockey senior AAA du Québec pourront voir de nombreux nouveaux joueurs avec beaucoup de talent, ce qui va rehausser le niveau de jeu.

Le nouveau venu Jason Crack était très attentif en regardant le match face à son ancienne équipe. Acquis des Maroons lundi dernier dans une importante transaction, le Granbyen a comme objectif de revenir au jeu après la période des fêtes.

Il reste encore quelques dates pour les gens qui aimeraient assister à un match dans la loge chauffée du Centre Lemay avec des consommations et de la nourriture. Communiquez avec Benoit Lefebvre au 819 678-1833.