Saison de la chasse au chevreuil : un message de l’ACF

Windsor (RC) – L’Association de conservation de la faune (ACF) des Cantons inc. et les propriétaires fonciers membres sous entente annoncent que la saison de chasse au cerf de Virginie débutera le 30 septembre dans la zone 6 Sud et 6 Nord.

« Le territoire de notre association fait partie des MRC du Val-Saint-François et Des Sources et il est affiché avec des corroplast jaunes, précise le président de l’ACF, Denis Lévesque. Notre association a un protocole d’entente avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec qui informe que tous les chasseurs non membres, membres ou sans le permis d’accès, commet une infraction. »

Selon la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, une amende minimale de 250 $ est prévue pour une première infraction et de 750 $ s’il y a récidive.

« C’est le Ministère qui poursuit les fautifs et ce sont les agents de la faune de notre secteur, les assistants de la protection de la faune et les gardiens du territoire de notre association. De plus, nous avons 25 surveillants dans les secteurs. Alors, nous demandons de bien vouloir respecter nos Avis aux chasseurs qui ne sont pas membres, aux marcheurs et à ceux qui se promènent en VTT, incluant les VTT côte à côte et ce, pour le respect des chasseurs qui sont membres et qui ont des règles à suivre pour leur propre sécurité », tient à mentionner M. Lévesque.