Ligue Industrielle Alliance : des victoires pour GMCA et Promutuel-Construitech

Windsor (RC) – Le Bleu de GMCA a de nouveau triomphé dimanche soir dernier au Centre Lemay avec un gain de 5 à 3 contre le Vert de Bar Val-Joli. Le Blanc de Promutuel-Construitech a fait de même avec le Rouge de Profusion-Plomberie C. Augerau compte de 8 à 5.

Lors du premier match, GMCA prit des devants en première période avec les deux buts consécutifs de Sam Grenache (3b-1a) devant le gardien Maxime Blanchard. Ben Bissonnette (1-3) s’est chargé des deux aides auxquelles s’ajoutait celle de David Massé. Du côté de Val-Joli, il a fallu attendre l’effort de Mathieu Arsenault qui a touché le filet de Vincent Houde avec les appuis de Vincent Clément et Guillaume Grenache.

GMCA s’est assuré de deux autres buts durant la seconde période avec ceux de Mike Boersen (sans aide) et de Bissonnette avec les deux assistances provenant Matthieu Corriveau (1-1) et de Guillaume Grenache. Jay Champagne avec l’aide de Jean-François Dutilly et Mathieu Viens, et Steve Gagnon sur une passe de Mathieu Arsenault, ont fait leurs efforts sans pouvoir égaler la marque pour le Bar Val-Joli. Sans réplique au dernier tiers, Sam Grenache, désigné Joueur du Bar La Game, a assuré le gain du GMCA avec les passes de Bissonnette et Corriveau pour une finale de 5-3.

Deuxième partie

Le Promutuel-Construitech a pour sa part signé sa victoire durant les deux premières périodes. Steve Nadeau a ouvert le pointage à 9:05 suivi des filets de Sam Grenache (2-0) en appui avec Pierre Dumas (1-1) et des deux buts de Jason Bachand (3-1) parmi lesquels s’additionnait une passe de Sébastien Letarte (0-2). Au deuxième engagement, Dumas, Bachand, Philippe Bergeron et Grenache ont donné de nouveau du travail au gardien Richard Logan avec les aides Dominic Fredette (0-2), Letarte et Bachand.

Du côté de Profusion-Plomberie Auger, seulement deux buts pour autant de périodes ont été marqués par Max Drapeau à l’aide d’Antoine Nadeau, et par Sébastien Dubois (2-1) supporté par Mick Couture (2-1). Avec trois autres buts en troisième période, Dubois et deux fois Couture supportés par les aides de Tyler Jones, Max Lemieux, Nadeau et Dubois n’ont pu rejoindre l’adversaire au terme de la rencontre. Marc Bissonnette était le gardien du Blanc et Jason Bachand a été le Joueur du Bar La Game.