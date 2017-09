Une nouvelle saison et une nouvelle ligue qui débutent

Windsor (RC) – Comme pour plusieurs saisons de hockey, la propriétaire du Restaurant Bonheur d’Italie, Sandra Raymond, a de nouveau accueilli le vert et rouge de Windsor pour la présentation officielle de la cuvée2017-2018. Aux dirigeants s’ajoutaient des joueurs en mesure d’accroître les forces du club, lors d’un 5 à 7 qui se tenait le 22 septembre.

Pour une deuxième année consécutive, le directeur de la Caisse Desjardins, Joé Robert, a assuré la commandite majeure auprès du club. M.Robert a rappelé que l’impact d’une équipe hockey de calibre senior a un apport appréciable pour l’économie locale et régionale ainsi qu’auprès des amateurs. Accompagnée par les conseillers municipaux Alain Beaudin et Ana Rosa Mariscal, la mairesse Sylvie Bureau a félicité les efforts permettant la poursuite du hockey sénior à travers une ligue mieux calibrée.

Le président du club Benoit Lefebvre, le directeur général Samuel Meunier et l’entraîneur-chef Simon Robidas ont tour à tour fait part de leurs actions qui ont débuté dès le printemps dernier afin d’accroître les forces de l’équipe à l’approche de la nouvelle saison. «Les dix formations de notre ligue vont offrir un niveau de jeu plus relevé et les amateurs vont apprécier l’intensité déployée par nos joueurs. Pour seulement 8$, les partisans pourront venir passer d’agréables soirées», a mentionné M.Lefebvre, qui a tenu pour sa part à salué le Groupe Logan qui encourage de près le club sénior.

Travaillants et fatigants!

Quant à Samuel Meunier, les neuf victoires acquises sur les douze derniers matchs du calendrier régulier de 2016-2017 anticipent une nouvelle saison mieux calibrée

Pour sa part, Simon Robidas demeure le même, notamment comme ancien joueur à Windsor ou récemment aux commandes de l’ex-Turmel. «Nous apprenons présentement tous à nous connaître et j’aime beaucoup ce que je vois dans notre équipe. Quand je jouais, on disait de mes équipes que nous étions des fatigants et c’est ce que je veux que nous soyons: une bande de gars travaillants et fatigants!»

En date du 21 septembre, le Wild dispose de 24 joueurs offensifs et défensifs et trois gardiens. En tenant compte des dix équipes qui composent la nouvelle Ligue de hockey seniors AAA du Québec suite à l’abandon de l’ancien circuit de la Mauricie, celle du Desjardins-Wild est la seule à profiter entièrement du territoire estrien, incluant la MRC du Val-Saint-François. Un avantage pour Windsor qui pourra profiter à la fois des amateurs locaux et régionaux.

La première joute à domicile en saison régulière débutera le vendredi 29 septembre, dès 20h30, avec la présence des Maroons de Waterloo.