Un nouveau complexe sportif à Asbestos

Asbestos — C’est au coin du boulevard St-Luc et de la route 255, face au futur Tim Horton, que le projet de construction d’un complexe sportif multifonctionnel se concrétise au fil des travaux.

Il faut dire que cela fait un peu plus d’un an que les trois propriétaires de Sports CBA, originaires d’Asbestos, Marc-Antoine Côté, Audrey Beaudet et Francis Corriveau travaillent à l’élaboration de ce projet.

«À la base, nous voulions offrir une plateforme pour le Dek Hockey. Puis le projet a grossi rapidement. Nous pourrons offrir plusieurs sports. De 3 à 80 ans, les gens pourront pratiquer un sport en venant au complexe», a ajouté M.Côté, en remerciant les nombreux partenaires financiers qui ont décidé d’embarquer avec eux dans cette première aventure entrepreneuriale.

Ainsi, un bâtiment de plus de 14600 pieds carrés sera érigé près de l’Aréna Connie Dion et il offrira à la population de la région une surface multifonctionnelle de 55 pieds sur 100 pieds pour pratiquer, entre autres, le Dek Hockey, le tennis, le volleyball et des nouveaux sports comme le futsal, le soccer bulle et le pickleball. Des jeux de fer, de «washer» et de pétanque intérieure, de même que des enclos de golf et de baseball compléteront les plateaux de sport. Et en plus des installations de sport, il y aura un bar sportif et une boutique de Sport Transaction.

Il s’agit d’un projet de 1,2M$ qui permettra la création d’une dizaine d’emplois. Sports CBA reçoit 15000$ en subvention de la MRC des Sources et 80000$ en prêt. La SADC des Sources participe aussi pour un prêt de 100000$ et finalement la Caisse Desjardins des Sources a octroyé un prêt de 750000$ au projet. À cela s’ajoute le support de François Gouin, la commandite de ABS Remorque et la Ville d’Asbestos a acheté pour 30000$ de loisirs à l’entreprise.

«Asbestos bouge, Asbestos grandit, Asbestos vit, et ce projet en est non seulement la preuve, mais c’est aussi le témoin qu’on a des jeunes actifs et déterminée à Asbestos. Ce projet est issu d’une étude de marché et d’investigations sérieuses, réalisées par Marc-Antoine Côté et ses partenaires, qui ont démontré que nous avons la clientèle pour de telles installations chez-nous. La voilà la preuve que nous avons des jeunes, des familles et de l’action à Asbestos», s’est exclamé le maire d’Asbestos Hugues Grimard.

L’ouverture des plateaux sportifs devrait se faire le 22 décembre prochain et l’ouverture du bar sportif en février.