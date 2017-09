Des gains en prolongation pour GMCA et Profusion-Plomberie C. Auger

Windsor (RC) – Plusieurs numéros de chandails ont changé pour la soirée de la ligue Industrielle Alliance durant laquelle GMCA a pris les devants au classement contre Promutuel-Construitech avec un gain de 4 à 3. Par la suite, Profusion-Plomberie Auger signait une victoire de 5 à 4 contre le Bar Val-Joli. Il s’agissait de deux matchs avec seulement un point de différence, ce qui laisse peut-être entrevoir un équilibre au sein de la ligue.

En début de soirée, les Bleus ont ouvert la marque à 14h31 avec le but de Mike Boersen sans réplique devant le gardien Marc Bissonnette. À la deuxième période, Pierre Dumas déjouait Vincent Houde avec l’aide d’Antony Raymond au profit des Blancs.

Promutuel-Construitech a continué son avance à la dernière période avec le second filet de Dumas sans aide à 3h17, suivi à 6h18 du but de Jason Bachand sur une aide de Sébastien Letarte. Quatre minutes plus tard cependant, Sam Grenache égalisait coup sur coup le compte sur des aides de Luc Rivard à 10h33 et de Dany Larochelle et Ben Bissonnette à 13h59, forçant ainsi la prolongation qui s’est réglée avec le but gagnant de Bissonnette pour la marque de 5-4.

Deuxième match

Les Verts ont démarré le premier tiers avec les buts J.F. Dutilly, Mathieu Arsenault et Jay Champagne face au gardien Richard Logan. Les trois buteurs ont aussi assumé les aides auxquelles s’ajoutait celle de Guillaume Grenache. Du côté des Rouges, Sébastien Dubois a été le seul marqueur de la période avec les aides de Hugo Fournier et Max Lemieux. Profusion-Plomberie C. Auger a toutefois pris les devants sans réplique de l’adversaire durant la deuxième ronde avec les deux buts de Max Lemieux et celui de Tyler Jones sur les passes de Hugo Fournier (deux fois) et Mick Couture face au gardien Éric Roy.

Un seul but a été marqué en troisième période alors que Arsenault nivelait le compte pour le Bar Val-Joli sur des passes de Grenache et Vincent Clément, forçant ainsi la prolongation. C’est Antoine Nadeau qui a donné la victoire aux Rouges de Profusion-Plomberie Auger au compte de 5-4.

Suite aux joutes de dimanche dernier, GMCA domine avec 13 points suivis de Promutuel Assurance-Construitech (10 pts), Profusion-Plomberie C. Auger (8 pts) et Bar Val-Joli (8 pts).