Asbestos (SM) - Le tournoi de balle féminin du Festival des gourmands se tiendra du 11 au 13 août prochain.

Depuis 8 ans, Joanie Collard, épaulée par Marisol Boisvert et une équipe de bénévoles, s’affaire à rassembler des équipes d’un peu partout à travers la province pour venir participer à cette activité pré festival. Cette année, ce sont 17 équipes qui rivaliseront pour remporter le titre de championne dans les catégories classe maison et classe participation. Les joueuses de Drummondville, Montréal, Shawinigan, Sherbrooke et les environs présenteront entre 35 et 40 parties lors du tournoi. Celles-ci débuteront le vendredi à 19 h pour se poursuivre le samedi et le dimanche dès 8 h, au terrain Lou Richard ainsi qu’au parc Dollars. Les organisatrices remercient la dizaine de bénévoles qui œuvrent pour faire de cet événement annuel un succès.