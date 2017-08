Invitation à la Tournée dans l’eau à Windsor

Windsor (RC) – Appuyée par plusieurs partenaires, la Ville de Windsor invite les enfants de 8 à 12 ans à participer à la Tournée dans l’eau qui aura lieu à la piscine municipale le vendredi 18 août, de 9 h 30 à midi.

Cette activité s’adresse aux jeunes des écoles primaire et secondaire du Québec afin qu’ils puissent découvrir et pratiquer les cinq sports aquatiques suivants : la natation, la nage synchronisée, le plongeon, le sauvetage sportif et le water-polo.

Des ateliers leur permettront de participer à des courses à relais, de disputer une partie de water-polo, de tester leurs habiletés de sauveteurs, de réaliser un spectacle de nage synchronisée et de faire une présentation de plongeon.

L’initiative de la Tournée dans l’eau provient d’une subvention du projet Vive l’activité physique RBC. Elle est soutenue par la Fédération de natation du Québec, la Fédération de nage synchronisée du Québec, Plongeon Québec, la Société de sauvetage et la Fédération de water-polo du Québec

Il est à noter que pour participer à cette activité, l’inscription est obligatoire et que les places sont limitées. Pour s’inscrire, communiquez avec Danika Saint-Pierre au 819-845-7888, poste 221.