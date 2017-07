Pow-Wow 2017 : un tournoi de balle lente réussi malgré la pluie

Cleveland – La troisième édition du tournoi de balle lente Pow-Wow avait lieu la fin de semaine du 1er juillet dernier en direction du Canton de Cleveland. La classique annuelle des membres de la formation portant les couleurs de JN Auto a été déplacée au parc Léandre-Lamoureux puisque le terrain de balle de Richmond n’était pas disponible.

Malgré la pluie, le comité organisateur se dit tout de même satisfait de l’affluence ainsi que du nombre de participants encore une fois cette année. « Cela représentait pour nous un défi de déplacer le tournoi aux limites de la ville, mais également une belle opportunité de présenter l’évènement à quelques pas seulement de notre commanditaire officiel JN Auto. Il est certain qu’un peu plus de clémence de la part de dame nature n’aurait certes pas été de refus, mais dans l’ensemble nous pouvons déjà dresser un bilan positif de la fin de semaine activités. De plus, la participation de nombreux partenaires encore une fois cette année a permis de faire ¨grandir¨ un peu plus le Pow-Wow vers un volet festivalier », de confier Richard Lefebvre, capitaine de la formation richmondaise.

En tout, ce sont 11 équipes mixtes de classe E qui se sont disputé les grands honneurs de l’évènement aux termes duquel les Inconnus de Saint-Félix-de-Kingsey ont remporté la finale de 5 manches face à l’équipe des Mineurs d’Asbestos lors d’une rencontre chaudement disputée.

Le comité du Pow-Wow désire remercier JN Auto Inc., le Restaurant Bonheur d’Italie de Windsor, l’agent Re-Max Terry Wilkins, le Snack Mary-Poppins, Gonflable.ca, la Pharmacie Familiprix Philippe Leng ainsi que Rock Daigle des loisirs du Canton de Cleveland pour la réussite de l’évènement.