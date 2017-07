La piste de la Cantonnière prête pour la période estivale

Val-Saint-François (RC) – La MRC du Val-Saint-François offre trois secteurs de pistes cyclables sur son territoire, dont un permet d’atteindre la Route verte numéro 1 vers les Cantons-de-l’Est et vers les Bois-Francs dans l’autre. Au total, le réseau La Cantonnière offre 57 kilomètres essentiellement en poussière de roche et parfois en chaussée désignée. Depuis le 15 mai, le réseau est en marche jusqu’au 15 octobre durant chaque année et aucun coût d’accès n’est nécessaire pour s’adonner à la pratique du vélo, la course à pied ou la marche.

Voici un aperçu des trois tronçons:

Sentier de la Rive

Long de 25 km, reliant Saint-François-Xavier-de-Brompton à Richmond, le sentier de la Rive longe la rivière Saint-François et saura plaire aux plus sportifs! Ce parcours permet d’observer une nature magnifique et des points de vue superbes sur la rivière. Cet itinéraire fait partie de la Route verte 1 en provenance de Sherbrooke.

Les trois stationnements disponibles sont les suivants : Windsor (Parc de Greenlay au 13, rue Greenlay Sud) ; Canton de Melbourne (Chemin de la Rivière Nord ) ; Richmond (Vieille Gare au 739, rue Principale Nord,).

Sentier de la Vallée

Prenant son départ dans le stationnement de la Gare de Richmond, cette piste cyclable aménagée sur une ancienne voie ferrée offre très peu de dénivelés et un paysage agricole bucolique d’une grande tranquillité. Après la halte de Saint-Cyr (11.5 km) à la limite du Canton de Cleveland et de Danville, le tronçon identifié Route verte 1 se poursuit vers Danville, Victoriaville et plus loin.

Les deux stationnements disponibles sont les suivants : Richmond (Vieille Gare au 739, rue Principale Nord) ; Canton de Cleveland (Halte et chemin Saint-Cyr)

Sentier de l’Ardoise

Le sentier de l’Ardoise permet de découvrir la région de J.A. Bombardier tout en traversant une succession de milieux écologiques fascinants s’étalant sur un total de 21 km. Une occasion d’admirer la forêt mature, les paysages agricoles et le secteur bordé par une petite rivière de ce tronçon traversant les municipalités de Racine, Canton de Valcourt, Valcourt, Lawrenceville et Bonsecours. Les quatre stationnements disponibles sont les suivants : Racine, Église Saint-Théophile au 346, rue de l’Église; Valcourt, Aréna au 1111, des Cyprès, et au Centre communautaire au 820 Saint-Joseph ; Lawrenceville, terrain des loisirs au 2150, rue Dandenault; Bonsecours, terrain de l’ancienne église au 176 rue de l’Église.

Pour une cartographie détaillée du réseau, consultez le tourisme.val-saint-francois.com.