Cet été, tous en forêt avec les Sentiers de l’Estrie

Estrie – Cette année encore, les Sentiers de l’Estrie proposeront des activités de randonnée pour tous les âges, tous les goûts et tous les niveaux au long de la période estivale. Une équipe estivale de jeunes guides accompagnateurs ont mis au point une programmation enrichie pour cet été. Trois rendez-vous spécifiques seront offerts chaque semaine : le lundi-rando destiné aux randonneurs d’un niveau intermédiaire, le demi-vendredi pour ceux qui souhaitent s’initier à la randonnée et la rando-famille du samedi pour parents et enfants de 5 ans et plus.

À ces volets s’ajoute une batterie d’activités thématiques, de randonnées ponctuelles ainsi que les randonnées régulières proposées par les accompagnateurs bénévoles. Le but est d’inciter les marcheurs à explorer les sentiers estriens et américains, incluant ceux de Stoke, afin de découvrir l’étendue des ressources en forêts.

Les dates et informations détaillées sont disponibles dans le Calendrier des randonnées et des activités sur le site Web des Sentiers de l’Estrie. Les périples des marcheurs sont, pour leur part, relayés sur la page Facebook de l’organisme.

Un mandat élargi

Afin de faire mieux connaître et transmettre son mandat de promotion de la marche, l’équipe des Sentiers assurera également une présence dans plusieurs lieux touristiques et conduira des activités dans divers camps de jour municipaux de la région. Les guides estivaux auront alors l’occasion d’initier les plus jeunes à la pratique de la randonnée, à ses défis, mais surtout à ses plaisirs. Découvertes, apprentissage et jeux seront au programme.

Par ailleurs, l’équipe estivale mènera de multiples patrouilles sur les sentiers gérés par l’organisme pour veiller à leur accessibilité et leur qualité. Les responsables des Sentiers de l’Estrie en profitent pour rappeler de ne pas oublier les permis journaliers et cartes de membre, car ils seront demandés lors des dites patrouilles sur tout le réseau.

Enfin, l’évènement de la rando gourmande du Val-Saint-François, qui fut couronné de succès l’année, sera de retour en septembre pour une 2e édition. Une fois de plus, les randonneurs seront invités à parcourir un sentier et savourer différents produits locaux tout au long de l’itinéraire. Le tout se terminera par un repas champêtre.