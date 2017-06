Début de la saison estivale du SAE de Windsor

Windsor – Voici la photo annuelle du premier jour du Service d’animation estivale (SAE) de Windsor sous la coordination de Danika Saint-Pierre, qui apparaît à l’avant en présence de la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau. Plus de 200 jeunes sont inscrits pour 2017 et profiteront de plusieurs activités et sorties en présence de 22 animatrices et animateurs plus 3 stagiaires provenant du Trio Desjardins. L’animatrice responsable est Canelle, qui aime beaucoup le soleil, tout comme ses collègues et les jeunes !