Premier mois d’activités de la crosse mineure

Windsor – Les activités de l’Association de crosse mineure de Windsor se déroulent depuis le 24 avril dernier et les premières semaines ont été consacrées aux pratiques. En 2017, l’association présente un tout petit groupe de Mini-Tyke piloté par Jérôme Richard tandis que le novice est dirigé par une équipe de trois entraîneuses : Élodie Richard, Audrey-Anne Morneau et Alyson Desmarais. Deux joueurs seniors, Félix Turgeon et Kevin Kendall, sont à la tête de l’équipe pee-wee. Le midget est pour sa part dirigé par Jérôme Richard et Philip Duval-Holliday et celle des filles sont entraînés par Loïc Durand, Jean-Philippe Bachand-Leblanc et Leslie Paquette.

Faute d’inscriptions cette année, l’Association de crosse mineure de Magog s’est vue contrainte de se retirer de la ligue. Les équipes de Coaticook, Sherbrooke et Windsor forment donc la ligue de crosse mineure de l’Estrie, dont le calendrier des parties a débuté à la mi-mai.

À ce jour, le novice et le pee-wee ont subi trois revers en autant de sorties. Les Aigles novices ont un calendrier de 8 parties à disputer au Hockey Experts de Sherbrooke. Les Aigles pee-wee ont également un calendrier similaire contre deux équipes (Hockey Experts et Dentavie ) de Sherbrooke.

Le midget présente une fiche de 2 victoires (aux dépens de l’Express de Coaticook et de l’Inspectech de Sherbrooke) et une défaite aux mains des Enduits acryliques E. Cloutier de Sherbrooke. Leur calendrier est de 10 parties contre ces trois équipes.

Les Aigles féminines ont quant à elles deux victoires, une défaite et une nulle. Elles ont un calendrier de 12 parties face à l’Express de Coaticook et le Dentavie de Sherbrooke.

Nouveaux chandails et logo

Le samedi 10 juin, les équipes novice et midget seront présentes au jamboree de Sherbrooke qui se déroulera au centre Julien-Ducharme et Ivan-Dugré. Il s’agit de courtes parties amicales de deux périodes de 20 minutes non chronométrées dans le but de jouer contre des équipes de l’extérieur, pour le plaisir de jouer tout simplement.

Le lundi 12 juin, les amateurs de crosse pourront assister à trois parties locales des Aigles. À 18 h, les Aigles novices recevront le Hockey Expert de Sherbrooke. Ils seront suivis à 19 h des Aigles pee-wee qui affronteront le Dentavie de Sherbrooke. Pour clore la soirée, le midget local recevra l’Inspectech de Sherbrooke. Les spectateurs présents pourront voir les nouveaux chandails et logo de l’association pour la première fois.

À noter : il n’y a pas de frais d’admission lors des parties locales de crosse mineure et l’on peut consulter le calendrier des activités sur la page Facebook de l’association ou sur le site web (aigleswindsor.com) aux onglets Nouvelles ou Équipe.