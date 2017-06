Le Nitro prêt pour la saison estivale

Windsor (RC) – Aux couleurs du Nitro, l’Association du soccer mineur de Windsor a débuté la saison estivale à Coaticook le samedi 20 mai où étaient regroupés les équipes U9 et U10 de tous les clubs de l’Estrie. Le Nitro amorce son calendrier 2017 avec environ 350 participants inscrits auxquels s’ajoutent les arbitres et les parents bénévoles.

Durant le dernier week-end, Windsor était l’hôte des équipes U11 et U12 de Sherbrooke. Malgré un samedi un peu mouillé et frisquet, les parents et amis avaient en mains leurs parapluies pour encourager les joueurs et joueuses. Les deux formations du Nitro ont nivelé la journée avec un gain et un revers.

Pour les catégories des U9 à U14, la saison s’amorcera avec 5 matchs qui se tiendront durant les fins de semaine afin de privilégier les études jusqu’à la fin des classes. Dès lors, toutes les équipes seront en action au parc récréatif durant la semaine. Des nouvelles devraient aussi parvenir d’ici peu du côté des U5 et U8.

Les responsables de l’Association du soccer mineur regroupe Jean-François Péloquin (président), Gérard Robinson (directeur technique) Sylvain Laroche (trésorier), Julie Pinette (registraire), Catherine Gosselin (arbitres) et Hugues Thibeau (équipements).