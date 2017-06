Une fin de saison remarquable pour le Phénix de l’Escale

Asbestos (SM) - Les Phénix de l’Escale terminent leur saison de belle façon au soccer intérieur et en athlétisme.

Au soccer intérieur, les benjamines de l’entraîneuse Manon Houde ont récolté la médaille d’argent lors de la grande finale régionale du RSEQ Estrie après avoir été couronnées championnes de leur section en saison régulière. Puis du côté benjamin masculin, entraînés par Alexandra Grenier et Jérémy Gagné, les Phénix ont remporté la finale de bronze lors de ces mêmes championnats.

Du côté de l’athlétisme, les portes couleur du Phénix ont offert de belles performances au grand stade de l’Université de Sherbrooke le 27 mai dernier. L’Escale est montée sur le podium à 20 reprises pour un total de 5 médailles d’or, 6 d’argent et 9 de bronze. «19 des 31 athlètes de l’Escale prenant part à la compétition ont ainsi été décorés. À la fin de la journée de compétition, l’équipe masculine des Phénix s’est vue octroyer la deuxième position du classement général des 21 écoles participantes», ajoute fièrement Guy Bonneville, responsable des activités sportives à l’Escale. Les médaillés, plus d’une par participants, sont les suivants: Vincent Lamy, Rémi Lapointe, Léonie Gendron, Zack Perreault Forgues, Vincent Paradis, Élyana Arsenault et Maya Martin. Inutile de mentionner que les entraîneurs des Phénix Guy Bonneville, Jean Lemay et Marie Pierre Morin étaient extrêmement fiers de leurs athlètes!