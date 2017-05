Course du Tournesol : 388 inscriptions !

Windsor (RC) – Le soleil et la température bien dosée ont fait la différence pour la quatrième édition de la Course du Tournesol qui se tenait durant l’avant-midi de dimanche. Au total, 388 inscriptions ont marqué un résultat record, duquel 80 participants, jeunes et adultes, se sont inscrits à l’approche du départ de la course.

Dès le mois de février, les organisateurs de l’évènement annuel étaient à l’œuvre afin de poursuivre le financement des activités du programme Santé globale de l’école secondaire de Windsor. Initialement dédiée aux jeunes de 1er et 2e secondaire, la cuvée 2017 avait pour objectif de réunir tous les élèves afin de s’inscrire à la course. À travers les nouveautés offertes à la fois aux jeunes et adultes, les responsables de la course se sont affairés à rehausser la participation des jeunes provenant des écoles primaires situées sur le territoire du Val-Saint-François. L’objectif initial était de recueillir 300 inscriptions. En tenant compte de la température, c’est près de 400 personnes qui ont traversé le fil d’arrivée pour des parcours de un, cinq et dix kilomètres.

L’édition 2017 permettra, entre autres, l’acquisition de crampons, une descente en rivière et un entraînement complet du corps à Wickham situé près de Drummondville.

Rappelons que lors de la soirée des Récits de montagnes de la Fondation Santé globale qui avait lieu au Théâtre Granada de Sherbrooke le 9 novembre dernier, les enseignants du programme Santé globale de l’école secondaire du Tournesol se sont vus décerner le Piolet d’or pour le projet de la Course du Tournesol visant à soutenir le programme Santé globale.

Bonheur global

Parmi tous les jeunes et adultes présents à la course, la famille Lussier-Vallières a traversé une étape de ressourcement bénéfique. À pareille date l’an dernier, Sarah-Ève Fontaine participait au cinq kilomètres de la Course du Tournesol, réalisant ainsi un objectif qu’elle avait à cœur. Son décès survenu à la fin de juin 2016 a été un moment difficile pour ses proches et amis. Le temps a fait son œuvre, pour aboutir à l’événement Sur mon 36. Accompagné d’Annie Lussier, c’est Charlou qui a chaussé les espadrilles de Sarah-Ève pour un cinq kilomètres ensoleillé.