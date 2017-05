Une 28e ceinture noire dans la région d'Asbestos

Danville (SM) - Une jeune danvilloise s’est démarquée le 7 mai dernier, à Montréal, lors de l’examen final annuel de passation des ceintures dans la discipline de karaté Kenpo.

Membre du dojo de Danville, sous la direction de Mathieu Larrivée, depuis l’âge de 6 ans, Krystel Boire a atteint le grade de SenseïKenpo en mettant la main sur la ceinture noire. Depuis 4 ans, elle poursuit l’apprentissage de son art avec l’école de karaté Jocelyn Larrivée située à Ham-Nord. Elle devient ainsi la 28e ceinture noire issue de ce groupe. «Je suis évidemment très heureuse de cette réussite, car Krystel met beaucoup d’efforts et de sérieux dans son travail, elle mérite pleinement ce qui lui arrive. Je tiens à remercier non seulement ses entraîneurs pour leurs supports, mais aussi tous les membres du groupe avec qui elle fait son cheminement pour avoir atteint cet objectif. C’est une étape importante dans son processus d’évolution au sein de son sport et un tremplin fantastique sur son futur passage à l’âge adulte», a fièrement ajouté sa maman Julie Levesque.