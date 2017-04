De belles performances pour les équipes du Phénix

Asbestos (SM) - La saison de sport interscolaire a pris fin pour plusieurs disciplines. Les différentes équipes du Phénix de l’Escale ont su se démarquer de belle façon. Et les autres poursuivent leur parcours.

Au badminton, parmi les treize athlètes entrainés par Guy Bonneville, les faits saillants reviennent à quatre raquetteurs. Après cinq tournois en saison régulière, Anne-Sophie Duplessis, Bo Wei Chang, Vincent Paradis et Gabriel Dion ont en effet amassé assez de points cumulatifs pour accéder à la grande finale régionale. En double mixte, catégorie juvénile Anne-Sophie Duplessis et Vincent Paradis ont remporté la médaille de bronze. «À noter que Anne Sophie s’est méritée la troisième position du classement final récoltant ainsi le bronze pour la saison régulière», a tenu à ajouter l’entraîneur.

Et au volleyball, l’équipe juvénile féminine, entraînée par Marie-Pierre Morin, a décroché la bannière pour l’esprit sportif. Cette bannière est décernée par les autres équipes par le biais d’un vote populaire. On peut donc féliciter les joueuses, mais aussi l’entraîneur pour les valeurs et l’éthique sportive inculquée aux athlètes.

Actuellement, il reste trois équipes du Phénix représentant l’Escale au soccer intérieur, soit deux équipes féminines (benjamine et juvénile) et une équipe benjamine masculine. La saison a débuté à la mi-mars et se terminera début mai. «Nos trois équipes connaissent du succès et devraient participer à la finale régionale», a précisé M. Bonneville.

L’équipe d’athlétisme commence quant à elle à prendre forme et les pratiques débuteront au début du mois prochain en vue du championnat régional qui sera disputé au grand stade de l’Université de Sherbrooke le samedi 27 mai. En tout, 67 athlètes de secondaires 1 à 5 se sont inscrits. Rappelons que l’an dernier, l’Escale s’était classée au deuxième rang parmi les 21 écoles participantes