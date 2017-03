MRC des Sources - Les 11 et 12 mars derniers, les judokas de l’équipe espoir du Club de judo Asbestos-Danville participaient à la Coupe de Montréal 2017. Parmi eux, Olivier Ostigny et Allyson Vega-Letendre ont remporté la médaille de bronze dans leur catégorie. La prochaine étape pour les judokas espoirs sera le championnat provincial qui se tiendra à Victoriaville les 25 et 26 mars prochains.