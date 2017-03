Initiation au Fatbike aux gens de la région d'Asbestos

MRC des Sources - Les élèves de la classe Formation en Intégration Sociale du (FIS) du Centre d’éducation aux adultes (CEA) d’Asbestos ont offert une initiation au Fatbike aux gens de la région.

C’est dans le cadre d’une campagne de financement pour réaliser un voyage à Toronto que les élèves et leurs deux enseignantes Annie Nadeau et Stéphanie Langlois ont eu cette idée. Le 18 février dernier, ils ont organisé une activité de démonstration de ce nouveau sport. Pour l’occasion, la boutique Pro-vélo de Warwick avait fait le prêt de quelques vélos et la Microbrasserie Moulin 7 offrait des grignotines. Une vingtaine de personnes est venue vivre l’expérience de conduire ces vélos munis de grosses roues dans la neige.

Cette activité a permis d’amasser la somme de 200 $.

«À ce jour, nous avons amassé entre 6000$ et 7 000 $. Ce voyage coûte 9 500 $ sans compter les repas. Nous aimerions aller chercher un 4 000$ de plus pour que toutes les dépenses soient payées et que les élèves n’aient que leur argent de poche à fournir», a ajouté Annie Nadeau, rappelant que ce voyage est le 19 mai. Pour ce faire, les 18 élèves accueilleront la population le 18 mars prochain, lors d’un dîner spaghettis qui se tiendra au CEFI. Ce sont eux qui ont préparé la sauce à Cuisine amitié et ce sont eux qui feront également le service de 11 h à 15 h. Les Artisans de l’avenir, un groupe d’élèves de l’école, seront également sur place pour vendre des sucreries qu’ils ont confectionnées.