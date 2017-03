Plomberie Auger/St-Gab’s et GMCA/Bar Val-Joli dominent

Windsor (RC) – Les deux équipes en tête du classement de la ligue Industrielle Alliance ont cette fois plumé Profusion/Synerco et Construit-Tech/Promutuel Assurance par des comptes respectifs de 12 à 2 et de 10 à 4. La soirée a été longue pour le gardien de Profusion/Synerco, Olivier Verret, alors que son équipe était bloquée avec deux seuls buts marqués par Mathieu Arsenault, l’un en première période et le dernier en troisième.

Dès lors, le chemin était ouvert pour Plomberie C. Auger/St-Gab’s. Ben Bissonnette à deux reprises (3b-3a), Dany Larochelle et Mick Morneau ont complété la première ronde. Matthieu Corriveau à deux occasions (4-4) et Morneau se sont occupés de la deuxième période. Le massacre s’est poursuivi jusqu’au troisième tiers avec deux buts pour Morneau, deux autres pour Corriveau et un autre de Bissonnette pour un compte final de 12 à 2. Une soirée relativement tranquille pour le cerbère Vincent Houde.

Deuxième joute

Construit-Tech/Promutuel Assurance n’a marqué qu’à la deuxième période avec le but sans aide de Sébastien Letarte (1-1). Auparavant, dès la première minute de jeu, Alex Rousseau (2-1) déjouait Marc Bissonnette au profit de GMCA/Bar Val-Joli. Steve Gagnon (2-0), Jean-François Dutilly à deux reprises (4-2) et Jay Champagne (1-3) ont dès lors assuré la victoire. Sans but en deuxième période, Antoine Nadeau, Steve Nadeau et Jason Bachand (1-1) ont touché les cordages face au gardien Maxime Blanchard. Cependant, Gagnon (deux fois), Rousseau, Mathieu Viens (1-1) et Dutilly (deux fois) pour un gain de 10-4 pour GMCA/Bar Val-Joli.

Pour chacune de ses victoires, Matthieu Corriveau et Jean-François Dutilly ont dominé durant la soirée.

Parties précédentes

En ce qui a trait aux deux parties précédentes, Plomberie C. Auger/St-Gab’s a signé un gain de 6 à 1 contre Construit-Tech/Promutuel Assurance. C’était ensuite au tour de GMCA/Bar Val-Joli d’ajouter une victoire de 6 à 3 face à Profusion/Synerco. Pour chacune de ces joutes, Ben Bissonnette et Alex Rousseau ont été désignés joueurs du Bar La Game.