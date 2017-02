Le Desjardins-Wild accueillera Waterloo en lever de rideau

Windsor – Après 22 parties âprement disputées durant la saison régulière, il est maintenant temps de passer au niveau supérieur pour la formation du Desjardins-Wild, qui débutera les séries face au Maroons 2.0 de Waterloo au cours de la prochaine fin de semaine.

Il est important de noter qu’en raison des activités entourant le Tournoi national peewee-bantam de Windsor, la première joute entre les deux grands rivaux estriens aura lieu cette fois au centre sportif P.E. Lefebvre de Richmond le vendredi 10 février, à 21 h 30. La direction de l’équipe désire ainsi informer la population que cette importante rencontre suivra le dernier match à l’horaire de la soirée du 54e Tournoi national atome Mousquiri, qui se tiendra du 6 au 19 février. Le Desjardins/Wild profite de l’occasion pour souligner le travail colossal du comité organisateur et souhaiter la meilleure des chances aux équipes.

De l’intensité au maximum

La robustesse sera au rendez-vous durant la série éliminatoire entre Windsor et Waterloo. Durant le calendrier régulier, les deux formations ont totalisé le même nombre de victoires et trois points seulement les séparaient au classement final de la Ligue de hockey senior A de la Mauricie (LHSAM). Si le plan de match officiel de chacune des équipes restent à découvrir, le brio des hommes de Samuel Meunier depuis novembre apporte une dose de confiance et d’énergie, autant dans le vestiaire que sur la patinoire.

Une chimie évidente s’est installée au sein de l’équipe et l’excellent travail de préparation accomplie par Meunier ainsi que ses adjoints, André Maurice et Luc Demers, a contribué aux récents succès. Mené à l’attaque par le brio des Alex Durette (48 points), Cody Linteau (36 points) et Alex Carignan (31 points), le rouge et vert profite aussi d’une défensive plus hermétique, ce qui permet de supporter en alternance les gardiens Kevin Ladouceur et Shawn Ouellet. À ces avantages s’ajoute l’appui des partisans du Desjardins-Wild de Windsor.