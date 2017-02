Le Promutuel pee-wee A finaliste à Montmagny

Val-Saint-François – Les partisans de l’équipe de hockey pee-wee A du Promutuel Val Saint-François dirigée par Dany Hamel, Mario Cloutier, Benoit Bouchard et Stéphane Vallières soulignent leur belle participation au Tournoi Opti pee-wee de Montmagny durant la fin de semaine qui se déroulait du 26 au 29 janvier. Les jeunes ont très bien joué, ce qui leur a permis de remporter la bannière des finalistes, comme en témoigne cette photo. Les joueurs et joueuses de cette équipe Caleb Bouchard, Ludovic Brousseau, Zachary Cloutier, Jérémy Dugas, Pier-Olivier Gagnon, Enzo Hamel, Alicia Herbers, Rémi Lamonde, Xavier Martel, Cole Mastine, Thomas Orsini, Aymeric Poitras, Félix Tellier et Olivier Wilkins.