Patricia Henderson, lauréate du Prix d’Excellence René-Thibault

Richmond – Cette année, la lauréate du Prix d’Excellence René-Thibault est une personnalité bien connue dans la communauté de Richmond pour son implication depuis plusieurs années dans différents organismes bénévoles. Il s’agit de Mme Patricia Bergeron-Henderson.

Rappelons que le Prix d’excellence René-Thibault tient à souligner les réalisations, les succès, l’implication bénévole, bref l’excellence des hommes et des femmes de notre région qui se distinguent dans différents secteurs d’activités (sport, affaires, culture, arts, mode, politique, bénévolat et autres). Il a été mis sur pied en 1995 par le comité organisateur du Tournoi national atome Mousquiri, en collaboration avec la Ville de Richmond, afin d’honorer la mémoire de l’un des grands bâtisseurs du tournoi et un grand bénévole au sein de la communauté, Me René Thibault qui est décédé au printemps 1994.

Présidente fondatrice du comité Terry-Fox

Présidente-fondatrice du comité Terry Fox de Richmond depuis près de 35 ans maintenant, Mme Henderson et son groupe de bénévoles ont amassé depuis le début plus de 300 000 $ en dons de la population pour la recherche sur le cancer. Bénévole convaincue, elle se dévoue aussi depuis plusieurs années au sein de la filiale no. 15 de la Légion canadienne de Richmond, principalement au sein des Dames auxiliaires.

« Le comité Terry Fox a été mis sur pied en compagnie de l’épouse de Bob Pariseau. C’est à la suite de son décès que nous avons décidé de poursuivre cette activité sur une base annuelle afin d’amasser des fonds pour la recherche sur le cancer, en sa mémoire. Les débuts ont été modestes et chaque année, les participants se sont faits plus nombreux et nous sommes très fiers des montants recueillis », a déclaré Mme Henderson.

Celle-ci est également impliquée dans différents comités, que ce soit au tournoi Mousquiri, à l’Exposition agricole du comté de Richmond, au sein de Women’s Institute, de la Société St-Patrick et bien d’autres groupes bénévoles avec en tête de toujours venir en aide à ses concitoyens.

« C’est toujours encourageant d’être honorée et je remercie les organisateurs d’avoir pensé à moi. C’est avec beaucoup de fierté que je reçois ce prix, a fait remarquer Mme Henderson. Celle-ci recevra le prix d’Excellence René Thibault lors de l’ouverture officielle du tournoi qui aura lieu ce samedi 11 février, à 14 h 30.

Autres récipiendaires

Le premier récipiendaire du Prix d’Excellence René-Thibault a été M. Ian Hume. Par la suite, les autres récipiendaires ont été le curé Roland Bacon, Mme Michelle Nadeau, M. Réal Veilleux, M. Dustin Jones, M. Daniel Ménard, M. Jean-Paul Deslauriers, Mme Hélène Viger, M. Marc-André Martel, M. Bertrand Ménard, M. Sylvain Lefebvre, M. Jean-Guy Berthiaume, M. Sylvain Daigle, M. Robert Dalton, Mme Jeannette Charland, Mlle Roxane B. Deslauriers, M. Georges-Henri Poulin, M. Yvon Poirier, M. John Hill, M. Jean-François Plante, M. Guy Boutin et M. Louis Cloutier.

(Collaboration : Guy Marchand)