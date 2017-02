GMCA/Bar Val-Joli et Plomberie Auger/St-Gabs s’imposent

Windsor (RC) – À l’approche des séries éliminatoires, GMCA/Bar Val-Joli et Plomberie C. Auger/St-Gabs ont récolté respectivement des gains de 9 à 4 et 6 à 3 contre Profusion/Synerco et Construit-Tech/Promutuel Assurance lors des deux rencontres du dimanche 29 janvier.

Lors du premier match de la soirée, le GMCA/Bar Val-Joli a dès le départ assuré sa victoire dès la première période. Après le but de Max Drapeau à 6:17 au profit de Profusion/Synerco, Steve Gagnon répliquait à 6:49 suivi des buts de Mathieu Viens (3b-0a) et Sébastien Dubois (2-1) face au gardien Olivier Verret. L’écart s’est creusé de nouveau au second tiers alors que GMCA/Bar Val-Joli ajoutait quatre autres points provenant de Viens (deux fois), Mick Couture (1-2) et Jay Champagne (1-2). Drapeau a de nouveau été le seul pointeur pour Profusion/Synerco.

Déjà assuré de la victoire, Dubois et Alex Rousseau (1-1) ont clôturé le match 9-4, laissant à Luc Rivard de déjouer à deux reprises le cerbère Maxime Blanchard. Le joueur Bar La Game a été décerné à Mathieu Viens.

Deuxième joute

Le gardien Vincent Houde n’a laissé pénétrer que trois buts durant la première période venant de Sean Boersen, Steve Nadeau et Guillaume Grenache pour Construit-Tech/Promutuel Assurance qui, dès lors, a été muet pour le reste de la partie.

Suite au but de Pierre Dumas au premier tiers, Plomberie C. Auger/St-Gabs a forgé les deuxième et troisième périodes au détriment du gardien Marc Bissonnette qui a fait face à Richard Camiré, David Massé (1-2), Mick Morneau (1-1), Matthieu Corriveau (1-3) et Ben Leblanc (1-1) pour un gain de 6-3. C’est Morneau qui a reçu les honneurs du joueur Bar La Game.