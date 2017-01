Ligue Industrielle Alliance : le classement se resserre

Windsor (RC) – Les équipes des 3e et 4e places de la ligue Industrielle Alliance se sont livré un bon duel qui c’est terminé avec un gain en barrage de Profusion/Synerco contre Construit-Tech/Promutuel Assurance au comte de 6 à 5. La soirée du 22 janvier au Centre Lemay s’est achevée avec la victoire de Plomberie C. Auger/St-Gab’s qui s’approche de plus en plus près de GMCA/Bar Val-Joli qui a essuyé un revers de 7 à 3.

Profusion/Synerco a soldé la première période avec un point d’avance suite aux buts de Sam Corriveau (2b-1a) et Mathieu Arsenault (2-1) versus celui de Dominic Fredette (1-1) pour Construit-Tech/Promutuel. Le deuxième vingt a été égal avec les buts de Steve Nadeau (2-1) et Corriveau de part et d’autre.

En l’espace d’un peu plus d’une minute lors du troisième tiers, Sébastien Letarte (2-1), Nadeau et Sébastien Morneau ont renfloué le Construit-Tech/Promutuel Assurance. Cependant, Arsenault et Stéphane Morel ont créé l’égalité à 5:21 et 11:35, forçant ainsi les tirs de barrage face aux gardiens Marc Bissonnette et Olivier Verret. C’est finalement Max Lemieux (1-1) qui a donné un gain de 6-5, permettant à Verret d’être le joueur du Bar La Game. Il est à noter que Construit-Tech/Promutuel a écopé de six pénalités contre une seulement pour Profusion/Synerco.

Deuxième joute

La première période a été égale avec trois buts de chaque côté. Matthieu Corriveau (2-1), Sam Grenache (3-2) et Stéphane Paquin ont marqué face au gardien Maxime Blanchard du CMCA/Bar Val-Joli, tandis que Jay Champagne, Jean-François Dutilly et Martin Dion faisaient de même face au cerbère Vincent Houde de Plomberie Auger/St-Gabs.

Dès lors, les deux autres périodes ont été dominées sans répliques par Plomberie Auger/St-Gabs. Corriveau, Grenache (deux fois) et Pierre Dumas ont mis un terme à la partie au compte de 7-3 et de la mention du joueur du Bar La Game qui a été décernée à Sam Grenache.

Classements

Il reste maintenant deux parties pour les quatre équipes d’ici le départ des séries éliminatoires. Si GMCA/Bar Val-Joli domine le classement durant la saison régulière avec présentement 103 points, Plomberie C. Auger/St-Gabs talonne avec 97 pts tandis que Construit-Tech/Promutuel Assurance n’est pas loin avec 86 pts. Profusion/Synerco devra ramer d’ici les éliminatoires avec ses 73 pts.

Les dix meilleurs pointeurs sont Ben Bissonnette (59pts), Jean-François Dutilly (52), Mathieu Arsenault (41), Jay Champagne (41), Matthieu Corriveau (41), Sam Grenache (36) Mathieu Viens (32), Mick Couture (32), Sam Corriveau (29) et Pierre Dumas (29).

En ce qui a trait aux gardiens réguliers, Vincent Houde affiche une moyenne de 4,67 suivi de Max Blanchard (5,11), Marc Bissonnette (5,56) et Olivier Verret (6,53).