Estrie – Les responsables des Sentiers de l’Estrie ont dévoilé en début d’année une programmation d’activités pour les randonneurs du dimanche. Jusqu’en mars à tous les dimanches, ou presque, des randonnées accompagnées seront offertes sur le territoire des Cantons-de-l’Est. De niveau facile et accessible, ces randonnées en raquettes ou crampons se déroulent dans une ambiance conviviale pour la découverte des plus beaux sentiers de la région regroupant Bromont, Kingsbury, Racine, Shefford et Stoke.

Depuis 40 ans, les Sentiers de l’Estrie ont pour mission la promotion de la santé et des saines habitudes de vie via l’organisation de randonnées pédestres. Plus de 200 sorties ont été organisées en 2016, rassemblant un total de plusieurs centaines de randonneurs. L’année 2017 s’annonce tout autant chargée, sinon plus. En effet, l’organisme recrute de nouveaux accompagnateurs régulièrement. Ceux-ci reçoivent une formation attestée par Rando Québec (Fédération québécoise de la marche) et offrent l’accompagnement de randonnée tout au long de l’année.

L’organisme est également gestionnaire du plus vieux sentier de longue randonnée au Québec. Et ça ne s’arrête pas là puisque des investissements majeurs dans le développement de sentiers et de postes d’accueil sont à prévoir d’ici les prochaines années.

La programmation des « rando du dimanche» vise à rassembler les familles, les amis, la visite, lors de sorties de courte durée et peu engageante. Tous les détails des points de départ de ces randonnées sont accessibles sur la page web de l’organisme au (lessentiersdelestrie.qc.ca).