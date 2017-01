Le Desjardins-Wild entreprend l’année du bon pied

Windsor – Le Desjardins-Wild de Windsor reprenait l’action suite à la pause de la période des fêtes du côté de Saint-Léonard-d’Aston le vendredi 6 janvier. Fort de leur série de victoires au cours du mois de décembre, la troupe windsoroise s’est présentée confiante au domicile du Big Foot Familiprix pour entreprendre l’année 2017 de belle façon.

C’est exactement dans cet état d’esprit que les hommes de Samuel Meunier ont livré duel lors de cette soirée durant laquelle deux importants points additionnels sont venus s’ajouter à la fiche de l’équipe, suite à une victoire convaincante de 5 à 2 sur la formation de tête du classement général.

Avec ce gain, le rouge et vert totalise maintenant 13 points sur une possibilité de 16 au cours de ses huit dernières sorties. Plusieurs de ses points au classement ont également été acquis en bris d’égalité, ce qui représente un sommet pour l’organisation. Alex Carignan a été un pilier en attaque pour sa formation en enfilant l’aiguille en deux occasions en plus d’amasser deux aides au cours de la rencontre.

Le Desjardins-Wild sera de retour au centre Lemay le vendredi 13 janvier, dès 20h30, alors que le Turmel de Lac-Mégantic sera de passage dans la ville papetière. Pour les amateurs de jeu robuste, ce sera le moment idéal de faire la connaissance avec le nouveau dur à cuire Rémi Matarewicz, qui viendra épauler de belle façon les Pinard et compagnie.

Trophée Dominic-Fontaine

En plus de l’intensité qui émergera de l’amphithéâtre, la direction du senior de Windsor désire inviter la population à venir assister au dévoilement et ainsi à la première remise du trophée Dominic-Fontaine. Il s’agit d’un geste symbolique très important de la part de l’organisation qui soulignera mensuellement le joueur ayant fait preuve de persévérance, de leadership d’engagement et de dévouement au sein de l’équipe. Toutes ces facettes permettront de se rappeler la contribution de M. Fontaine.