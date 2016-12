Pickleball : nouvelle session à Richmond

Richmond (RC) – Le Pickleball intérieur sera de retour au Centre des loisirs de Richmond (820, rue Gouin). De plus, deux nouvelles plages horaires seront offertes au même tarif que cet automne. Les jeudis soirs et les samedis matins seront aussi disponibles.

Ceux et celles intéressés à venir essayer ce sport peuvent communiquer avec les responsables pour avoir plus d’information au sujet de l’horaire hebdomadaire : mardi et jeudi soir, de 18 h 30 à 20h30 (Johanne Clément au 819 826-2158) ; mercredi et samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30 (Robert Richard au 819 826-6190).

Les groupes débuteront leurs activités à partir du 10 janvier prochain.