Les judokas du territoire se démarquent

MRC des Sources - Le 27 novembre dernier, 27 judokas du Club de judo Asbestos-Danville ont participé à une compétition interzone de judo à Shawinigan.

Les athlètes du club sont revenus avec un total de 23 médailles. Dans la catégorie U8, Charles Grenier a remporté l’argent. Dans le U10, deux médailles d’or sont revenues à Félix Arnold et Anaïs Lefebvre alors que Mélody Grenier a remporté l’argent et Maude Roy le bronze. Chez les U12, Léanne Dusseault, Lee-Ann Girardin et Isaac Roy sont repartis avec l’argent, Colin Rudloff avec le bronze alors que Félix Roussin a eu une médaille de participation et Maya Roy était seule dans sa catégorie. Charles-Édouard Girardin et Olivier Ostiguy ont remporté l’or chez les U14, Samuel Arnold et Justin Lefebvre l’argent, Thomas Desmarais le bronze tandis que Sophie Arnold et Mélodie St-Onge une médaille de participation. L’or est revenu à Élodie Lefebvre, l’argent à Victor Roy et Allyson Vega Letendre, le bronze à Samuel Bombardier et la participation à William Durocher dans le U16. Laurie Lefebvre a remporté dans le U18, Noémie Delisle l’argent chez les U21. François Duchesneau est reparti avec l’or et Sophie Camiré Wan l’argent chez les seniors.

La prochaine compétition se tiendra à Drummondville le 18 décembre prochain.