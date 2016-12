Résultats au hockey à Windsor

Windsor (RC) – C’est par un seul point que GMCA/Bar Val-Joli a été en mesure de récolter un gain de 4-3 face à Construit-Tech/Promutuel Assurance. Quant à Plomberie C. Auger/St-Gabs qui a jusque-là essuyé des revers, l’équipe s’est forgé un gain de 9 à 3 contre Profusion/Synerco.

Lors du premier match de la soirée au Centre Lemay, il a fallu attendre la dixième minute de jeu pour que Construit-Tech/Promutuel Assurance signe le premier but réalisé par Dominic Fredette. GMCA/Bar Val-Joli a cependant pris les devants avec les filets de Sébastien Dubois et Phil Bergeron (1b-2a) à 13:54 et 14:27. Sans réplique, les meneurs ont augmenté l’avance au deuxième tiers avec le but Steve Gagnon. Dès le début de la troisième, Steve Nadeau a redonné espoir aux siens jusqu’à ce que Jason Bachand égalise le score sans une réplique de l’adversaire. Mais c’est finalement en tir de barrage Mathieu Viens (1-1) qui a concrétisé le gain de GMCA/Bar Val-Joli pour une marque finale de 4-3.

Sept punitions ont été décernées aux perdants et cinq aux vainqueurs. Les deux gardiens étaient Marc Bissonnette (Construit-Tech) et Maxime Blanchard (GMCA), ce dernier désigné « joueur du match Bar La Game ».

Deuxième joute

Max Lemieux et Max Drapeau ont donné l’avance à Profusion/Synerco à 8:12 et 9:17 face au gardien Vincent Houde, mais le premier tiers s’est égalisé avec les efforts de Sébastien Morneau (2-1) à 10:13 et Sam Grenache (3-0) à 11:16 aux dépens du cerbère Olivier Verret. L’égalité s’est effacée rapidement en deuxième période avec quatre buts de Plomberie Auger/St-Gabs signés par Morneau, Grenache et les deux de Ben Bissonnette (3-2). À quelques minutes du retour au vestiaire, Mathieu Arsenault marquait le dernier point de Profusion-Synerco.

La troisième période a été celle de Plomberie C. Auger/St-Gabs avec les buts de Bissonnette (« joueur du match Bar La Game»), Grenache et Karl Parent pour une marque finale de 9-3.