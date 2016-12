Deux parties parfaite à Richmond pour Patrick Jacques

Richmond – Le 7 octobre au Quillorama de Richmond, un jeune joueur de quilles de Victoriaville, Patrick Jacques, a fait non pas une, mais deux parties parfaites dans la ligue du vendredi matin. « Il mérite d’être félicité, car il a déjà fait 4 parties parfaites donc 2 parties parfaites il y a 2 ans et une autre il y a 3 ans. Ce jeune homme n’a que 27 ans et il joue aux quilles depuis l’âge de 13 ans », mentionne Sylvie Gagné du Quillorama. M. Jacques est accompagné des joueurs et joueuses de la ligue du vendredi. (RC)