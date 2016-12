Dominic Fontaine : Portrait d’un athlète d’exception

Texte : Luc Desrosiers

Dominic Fontaine est un nom connu et reconnu sur la scène sportive, plus particulièrement ici à Windsor et encore plus particulièrement dans cette enceinte du Centre sportif J.A. Lemay qui l’a vu grandir et obtenir beaucoup de succès et ce, tant au hockey qu’à la crosse, deux disciplines où ses talents athlétiques ont toujours été mis en valeur.

Pour faire un retour en arrière, mentionnons que Dominic a commencé à jouer au hockey au sein de l’Association du hockey mineur de Windsor en 1995, évoluant dans les rangs novices de 1995 à 1998.

Entre 1998 et 2001, il a porté les couleurs de l’équipe atome CC des Riverains de Morilac regroupant les joueurs de Windsor et de Richmond au niveau intercités. Son séjour avec les équipes des Riverains de Morilac s’est poursuivi en 2001-2002 chez les pee-wee 2002-2003 de même qu’en 2003-2004 au niveau bantam. En 2004-2005, il s’est joint au regroupement des Voyageurs des 4 Villes qui réunissait les meilleurs hockeyeurs de Windsor, Richmond, Acton Vale et Valcourt. Cette équipe midget regorgeait de talents exceptionnels.

Pour la saison 2006-2007, sa dernière au hockey mineur, Dominic a joint les rangs des Voltigeurs de Drummondville dans la division midget AA et il fût d’ailleurs le capitaine de son équipe.

En 2007-2008, il a partagé sa saison à mi-temps dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec dans l’uniforme des Screming Eagles du Cap Breton et dans le Ligue de hockey junior AAA du Québec avec les Inouk de Granby, avant de revenir à la maison pour jouer avec ses « chums » dans l'équipe des Papetiers juniors de Windsor et, ensuite, sur le plan récréatif dans la ligue de hockey commercial de Windsor.

Depuis la saison 2014-2015, Dominic a fait également profiter les jeunes de son expérience et de son savoir-faire et ce, à titre d’entraîneur adjoint avec l’équipe du Promutuel junior A de Windsor, poste qu’il occupe d’ailleurs encore en ce début de nouvelle saison.

Dominic a aussi été un joueur de crosse avec les différentes équipes des Aigles de Windsor, et ce, entre 2004 et 2014 où il a franchi toutes les étapes entre les équipes bantam, midget, junior et senior. Un caractère fort, oui, mais quel joueur au talent indéniable qui a lui seul pouvait faire tourner le vent d’une partie pour la cause de son équipe… Quel athlète!

Puisque j’ai eu la chance de le côtoyer pendant plusieurs de ces années, ayant été un de ses entraîneurs au hockey dans les divisions atome, pee-wee et bantam et aussi à la crosse dans le pee-wee et le bantam, je me permets de vous affirmer et vous confirmé que Dominic est un athlète avec tous les talents, mais plus que tout, un individu au cœur énorme qui ferait tout pour ses coéquipiers, pour ses amis.

Mesdames et messieurs, il me fait extrêmement plaisir de me joindre à tous les gens qui sont présents ce soir pour cette soirée où les dirigeants du Desjardins-Wild veulent en profiter afin de retirer à remettre à Dominic le numéro 79 qu’il a été le seul à porter au sein de la formation de Windsor dans le circuit senior.

Sportif bien connu à Windsor et dans plusieurs régions, Luc Desrosiers agit à titre d’annonceur pour le Desjardins/Wild de Windsor. À l’occasion de l’hommage consacré à Dominic Fontaine, il a livré à l’auditoire un portrait exhaustif de l’athlète lors de la cérémonie protocolaire dédiée au numéro 79.