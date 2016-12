Ligue Industrielle Alliance : des gains pour GMCA/Bar Val-Joli et Profusion/Synerco

Windsor (RC) – Le premier match du dimanche 18 septembre opposait le Construit-Tech/Promutuel Assurance au GMCA/Bar Val-Joli. Le nombre de points s’est égalisé durant les deux périodes. Jason Bachand (3b) et Antoine Nadeau (1b) ont pris les devants pour le Construit-Tech/Promutuel Assurance avec des aides de Sébastien Letarte (1a) et Guillaume Grenache (1b-1a). Le GMCA/Bar Val-Joli s’est manifesté à la 10e minute de la première période avec les buts de Mathieu Viens (1-1) et Jean-François Dutilly (4-2) qui ont égalé la marque pour ensuite retraiter au vestiaire.

En deuxième période, Bachand a donné deux autres buts, chacun sur une aide de Dominic Fredette (0-2) à 2:29 et 5:54. GMCA/Bar Val-Joli a de nouveau répliqué par un but de Dutilly et Sébastien Dubois (2-1) pour mettre un terme au second tiers.

L’issue du match s’est façonnée par GMCA/Bar Val-Joli alors que Martin Dion (1-1) et Dutilly à deux reprises prenaient l’avance jusqu’à la cinquième minute de jeu. La seule réplique du Construit-Tech/Promutuel a été celle de Grenache face au gardien Maxime Blanchard. Dès lors, Dubois et Jay Champagne (1-2) ont terminé le travail devant le cerbère Marc Bissonnette pour un gain de 9 à 5 pour le GMCA/Bar Val-Joli.

Le joueur du match Bar La Game a été Jean-François Dutilly.

Tout comme la joute initiale, la seconde s’est jouée à la dernière période. Sam Grenache (2-0) s’est occupé du premier vingt pour Profusion/Synerco jusqu’à ce que Mick Morneau (1) réveille Plomberie C. Auger/St-Gabs. À la période suivante, Max Lemieux (2-0) en a ajouté un autre pour Profusion/Synerco, mais Ben Bissonnette (3-0), sur chacune des deux aides de Sean Boersen, a terminé le deuxième engagement à égalité.

Au dernier tiers, la sixième minute de jeu a été avantageuse pour Plomberie C. Auger/St-Gabs suite au troisième de Grenache et celui de Mick Doyon-Jolin sur une passe de Christian Auger (0-2) en direction du gardien Olivier Verret. La victoire n’était cependant au rendez-vous puisqu’à partir de la septième minute, Vincent Houde était aux prises devant son filet avec les buteurs Mathieu Arsenault (2-0), Anthony Champagne (1-0), Lemieux et Luc Rivard pour un gain de 8 à 5 au profit de Profusion/Synerco. Désigné joueur du match Bar La Game, Mickael Boersen a signé quatre aides.