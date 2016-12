Résultats des joutes des 16, 17 et 20 juillet

Windsor – La série finale 3 de 5 de la Ligue de crosse junior du Québec a débuté le samedi 16 juillet au centre Julien-Ducharme de Sherbrooke.

Les Aigles ont subi une défaite de 8-7. L’Extrême a eu le meilleur en première période, comptant à deux reprises dans la première moitié de l’engagement alors que les Aigles attendaient à la douzième minute de jeu pour commettre leur premier filet. Le même scénario a semblé vouloir se reproduire à la deuxième période. La troupe sherbrookoise a compté à deux reprises, puis les Aigles ont fait vibrer les cordages en trois occasions avant de voir l’équipe hôtesse ajouter un autre filet à sa fiche. La marque était de 5-4 au retour du vestiaire.

Lors du dernier tiers, dans les trois premières minutes de jeu, les deux équipes ont touché le fond du filet en une occasion chacune. Sherbrooke y est allé d’une poussée de deux buts par la suite. Puis ce fut au tour de Windsor de marquer en deux occasions. Malheureusement, les Aigles n’ont pu en faire assez pour se mériter la victoire. Samuel Verville pour les vainqueurs s’est permis une soirée de 8 points (1-7). Antoine Davies-Campeau a été le meilleur du côté des Aigles avec une soirée de 4 points (3-1).

17 juillet

La deuxième rencontre de cette série s’est tenue dimanche en après-midi au centre Lemay. Cette fois-ci, les Aigles n’ont pas déçu leurs partisans en leur offrant une victoire de 11-10 qu’ils ont mérités malgré les nombreuses pénalités décernées dans cette partie (59 minutes pour Windsor et 49 pour Sherbrooke). Avec seulement deux minutes au cadran, les Aigles inscrivaient le premier filet de la rencontre. Puis l’Extrême a profité d’avantages numériques pour déjouer le gardien Félix Turgeon à trois reprises et ce, avec seulement sept minutes de jeu écoulées. Les deux équipes ont échangé chacune un but jusqu’à la pause avec une marque de 4-2 en faveur des visiteurs.

Lors du deuxième engagement, les Aigles ont ouvert la machine durant les treize premières minutes de jeu en comptant à six reprises, dont le premier en désavantage numérique et les quatre suivants en avantage. Les deux équipes se sont échangé chacune un but dans les minutes suivantes. À la toute dernière minute de jeu, toutes deux comptaient à nouveau. Avantage de 10-6 pour les Aigles

Au dernier tiers, les Aigles ont écopé de plusieurs punitions, ce qui a permis à l’Extrême de compter trois fois en supériorité numérique. À la douzième minute de jeu, les Aigles profitaient d’un avantage numérique à leur tour pour inscrire un autre but au tableau. L’Extrême a de nouveau déjoué le gardien local avec moins de quatre minutes à jouer. Les Aigles ont ensuite su contrôler le jeu pour se mériter la victoire. Mikaël Paradis et Antoine Davies-Campeau ont offensivement bien participé à cette victoire en inscrivant tous deux trois buts.

20 juillet

Le troisième match de cette série s’est transporté du côté de Sherbrooke le mardi 19 juillet. Les Aigles ont débuté la partie en force en touchant le fond du filet adverse en trois occasions en dix minutes. Sherbrooke a inscrit son premier but à la onzième minute de jeu. Les Aigles ont ajouté un point de leur côté au cadran quatre minutes plus tard. Avantage donc de 4-1 pour les Windsorois à la première pause.

Lors de la période médiane, les deux équipes ont inscrit chacune un but grâce à des supériorités numériques. Les Aigles menaient 5-2 lors de la deuxième pause.

Dans les huit premières minutes de jeu du dernier engagement, la troupe sherbrookoise a fait vibrer les cordages à deux reprises dont, une fois en avantage numérique. À la quatorzième minute de jeu, les portes-couleur se sont de nouveau inscrits au pointage. Sherbrooke répliquait à la dix-huitième minute. Quelque quarante secondes plus tard, Kevin Kendall y allait de son quatrième filet pour sceller l’issue de la rencontre. Dans cette victoire de 7-5, Julien Michaud-Létourneau, Mikaël Paradis et Charles Thibodeau ont complété le pointage. Le meilleur des Sherbrookois a été Robin Boutin avec deux buts.

Au moment d’écrire ces lignes, la série se transportait du côté de J.A.-Lemay jeudi en soirée pour le quatrième match et si nécessaire, le tout pourrait s’être terminée vendredi à Sherbrooke. Nous vous informerons, à notre retour de vacances, de l’issue de cette série finale des plus enlevantes.