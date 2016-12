Les Aigles seniors de Windsor s’inclinent en finale des séries

Windsor – Les Aigles ont perdu leur titre de champions du Circuit québécois de crosse senior (CQCS) aux mains de l’Extrême de Sherbrooke. Cette série a été chaudement disputée et trois parties ont été nécessaires afin de déterminer un vainqueur.

La première joute a été disputée au Centre J.A.-Lemay le vendredi 15 juillet. La première période a mal débuté pour les Aigles qui ont accordé deux buts très rapidement. Cependant, la troupe de Renée Kendall a su revenir dans le match, malgré un autre point accordé, en marquant trois buts pour égaliser le pointage. La deuxième période, qui a souvent été la bête noire des Aigles durant cette campagne 2016, fut encore le cas durant cette série. En effet, l’Extrême a compté cinq buts sans réplique durant la première moitié de la période.

Les Aigles tiraient de l’arrière 11 à 5 en amorçant le dernier tiers. Les Windsorois étaient bien déterminés à ne pas laisser la victoire aux Sherbrookois. Les Aigles ont fait bouger les cordages à cinq reprises, mais les visiteurs en ont accordé quatre pour remporter le match 14 à 10.

De nouveau à Windsor

La deuxième partie avait lieu le lendemain pour une dernière fois au Centre Lemay. Les Aigles ont pris l’avance pour la première fois dans la série en menant 4 à 3 après la première période. Par la suite, Windsor a fait exception à la règle en jouant une excellente deuxième période. Ils ont marqué à quatre reprises et ont accordé que deux buts à leur adversaire. Il faut aussi souligner l’exploit du gardien Alexandre Massé qui a marqué dans un filet désert, ce qui est assez rare à la crosse.

Les Aigles menaient donc 9 à 5 après le deuxième entracte. La dernière période a été également disputée, les deux équipes comptant chacune à cinq reprises, ce qui permit aux Aigles de l’emporter au compte de 14 à 10 pour forcer la tenue d’un troisième et ultime match.

Un seul point de différence

La dernière joute avait lieu le dimanche 17 juillet à l’aréna Julien-Ducharme. Les deux équipes ont connu un lent départ offensif, mais la défensive a été parfaite en n’accordant qu’un seul but à chacune des extrémités de la patinoire. La deuxième période a elle aussi été chaudement disputée, la troupe de René Kendall marquant à deux reprises alors que les Sherbrookois touchaient trois fois le fond du filet. Les Aigles tiraient de l’arrière par un but et la troisième a débuté sur les chapeaux de roues. Windsor a compté deux buts pour prendre l’avance pour la première fois dans cette partie. Cependant, l’Extrême a répliqué avec trois buts. Les Aigles ont réussi à égaliser la marque avec trois minutes à faire dans la partie. Cependant, l’attaquant de Sherbrooke, Guy-Philippe Bernier, a marqué avec seulement deux minutes à faire pour donner la victoire aux siens. Les Aigles ont donc vu le trophée des champions des séries éliminatoires filer entre leurs mains au terme d’une défaite au compte de 8 à 7.

Les Aigles séniors ont connu d’excellentes séries éliminatoires et ont fourni d’excellents efforts. En effet, le trio offensif réunissant Ghyslain Richard, Francis Côté et David Massé a dominé le classement des pointeurs en série éliminatoire. Les unités défensives ont bien fait aussi leur travail et le duo de gardiens du but, Alexandre Massé et Ronald Beaudette, a livré de solides performances. Les Aigles tiennent à remercier tous leurs fidèles partisans qui les ont encouragés cette année et souhaitent d’être au rendez-vous l’an prochain.