Coronavirus (COVID-19) : Trousse d’information générale

Magog – En date 11 mars 2020, la Commission scolaire des Sommets (CSS) suit de près la situation du coronavirus (COVID-19), en concertation avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES). Même si, à l’heure actuelle au Québec, le risque de contracter le virus est jugé faible selon les autorités gouvernementales, la prudence et la prévention sont de mise.

La CSS a à cœur la santé et la sécurité des élèves et du personnel et c’est pourquoi elle les encourage à adopter les mesures d’hygiène appropriées pour prévenir la propagation du virus.

Les mesures d’hygiène habituelles à favoriser à titre de prévention, de même que les informations pour les personnes de retour de l’étranger, sont disponibles dans la trousse d’information générale sur le coronavirus produite par le gouvernement du Québec.

Informations additionnelles

Pour connaître la situation du COVID-19 au Québec, visitez le site web quebec.ca/coronavirus.

Pour consulter les mises à jour quotidiennes du MSSS, visitez le site web https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov.