La pleine consciences : un nouvel outil d’intervention en santé mentale

Estrie – L’Association des proches de personnes atteintes de maladies mentales de l’Estrie (APPAMM-Estrie) invite toute la population de Windsor et des régions du Val-Saint-François et des Sources à assister gratuitement à sa rencontre mensuelle d’échange et d’information. Elle aura lieu le mercredi 30 octobre, à 19h30, au Cégep de Sherbrooke, pavillon 2 (salle53-284) au 375, rue du Cégep.

Approche de méditation qui fait appel aux pratiques de la présence à soi, la pleine conscience est reconnue comme un outil puissant pour venir à bout des pensées et des émotions négatives, recentrer son esprit sur les idées positives et ainsi atteindre la sérénité, tout en ayant des effets bénéfiques sur la santé.

Venez apprivoiser ce nouvel outil d’intervention en santé mentale avec la personne-ressource invitée, M.Stéphane Rivest, Doctorant, M.A., B.Th., professeur associé clinique, Faculté de médecine, intervenant en soins spirituels au CHUS et enseignant de méditation pleine conscience MBSR qualifié.

Pour de plus amples d’informations à ce sujet ou en tout ce qui concerne l’APPAMM-Estrie, ont peut nous rejoindre au 819 563-1363.