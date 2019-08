Créateurs de saveurs plus qu’une marque

Sherbrooke – La marque régionale Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est regroupe plus de 160 entreprises. Toutes œuvrent dans différents secteurs agricoles, allant de la production maraichère à la fermentation de bière, de l’élevage à la production de chocolats, de la fermentation du vin à l’élaboration de lait biologique.

Des projets collectifs

Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est est l’identifiant régional de la provenance des aliments régionaux. En plus, il est un outil à la portée des producteurs afin de mettre en commun leurs idées et de créer des projets collectifs.

Si l’identifiant en soi est un moyen collectif de commercialisation, des projets à l’intérieur de Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est poussent encore plus loin la notion de collaboration. C’est ainsi qu’ils sont 14 fromagers à former le circuit Les Têtes Fromagères, lancées en mai dernier, ce circuit a pour but de mettre en valeur les fromages régionaux et leurs producteurs. Ils sont 46 des entreprises à faire partie du projet Souvenirs de cueillette qui fait la promotion de l’autocueillette de 20 différentes sortes de production. Pour ce qui est de Brasseurs des Cantons, la mise en valeur des brasseries ce sont 21 entreprises.

Les créateurs de chez vous

Dans la région du Val-Saint-François, l’offre alimentaire est diversifiée! Parmi nos membres, on retrouve un saucissier, deux vignobles, trois fromageries et cinq entreprises qui offrent de l’autocueillette. En plus de cela, on retrouve des produits du miel et des assaisonnements. Pour plus d’informations sur les créateurs de chez vous: https://www.createursdesaveurs.com/fr/val-saint-francois

Dans la région des Sources, l’offre alimentaire est très riche! Parmi nos membres, on retrouve Ferme et Fromagerie La Maison Grise, Ferme Lait sangliers du bois SENC, Fromagerie l’Oiseau Bleu – Fromages Latino, Les Miels Beau-Pré, Microbrasserie Moulin 7 et Saveurs du boisée Choquette. Pour en savoir plus sur les créateurs de chez vous: https://www.createursdesaveurs.com/fr/des-sources

Balade en voiture

La visite de ses producteurs agroalimentaires vous intéresse? Vous trouverez sur le site createursdesaveurs.com un module itinéraire qui vous permet de créer votre itinéraire personnalisé, selon vos envies du moment parmi dix filtres différents.