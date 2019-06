58 000$ amassés pour démontrer que nous sommes plus grands que le cancer

Kingsey Falls — La Société canadienne du cancer est fière d’annoncer que la 2e Édition du Relais pour la vie de la MRC d’Arthabaska a permis d’amasser 58000$. 72 survivants et leurs aidants ont été accueillis lors d’une réception en leur honneur. Les 71 participants regroupés dans les 10 équipes ont marché toute la nuit sur le parcours illuminé de 951 luminaires. La SCC remercie le présentateur de l’évènement, Cascades inc.et les commanditaires majeurs tels que Desjardins caisse des Bois-Francs, le Parc Marie-Victorin, KYQ95.7, 99.3 FM et la Ville de Kingsey Falls ainsi que tous ses nombreux partenaires pour cette belle réussite.

La SCC remercie aussi Messieurs Alain Lemaire et Steve Pelletier coprésidents d’honneur du Relais, Madame Diane Fredette, survivante d’honneur, les nombreux bénévoles qui ont participé à l’organisation de l’événement ainsi que toutes les équipes et leurs participants.

Nous remercions par la même occasion le comité organisateur composé de: Réjeanne Fauteaux, Caroline Isabelle, Janick Bergeron Sonia Bonneau, Mireille Langlois, Annie Lemieux, Isabelle Mailhot, Michel Tremblay et Alain Simard. «Nous tenons à saluer l’implication et le soutien du Parc Marie-Victorin qui fût un partenaire indéniable au succès que le Relais pour la vie a connu. Merci aux employés, aux bénévoles qui nous ont permis d’offrir une expérience inoubliable aux équipes et aux marcheurs dans un lieu féerique. Sans leur participation et leur dévouement, le Relais n’aurait pu connaître un tel succès, déclare Monsieur Alain Lemaire. Tout comme la SCC, nous croyons que la vie est plus grande que le cancer et nous sommes fiers de l’impact qu’a le Relais pour la vie dans la MRC d’Arthabaska»

«Tous ensemble, nous avons démontré que nous étions plus grands que le cancer, en nous unissant pour la cause, bénévoles, partenaires et marcheurs. Les participants et toute la communauté ont de quoi être fiers de ce bel accomplissement», affirme Monsieur Steve Pelletier.