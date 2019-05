Karine Vallières, présidente d’honneur de la campagne de financement 2019-2020

Asbestos (RL) - La fondation du CSSS des Sources a procédé au cours de la dernière semaine au lancement officiel de sa campagne de financement 2019-2020. C’est donc sous la présidence d’honneur de MmeKarine Vallières, directrice des communications et affaire publiques chez Alliance Magnésium, que les efforts seront mis en place afin d’atteindre de nouveau cette année, l’objectif ciblé de 85000$. La plus récente campagne de la fondation avait permis d’amasser un montant total de 85157$ et des achats ont été faits pour un total de 86430$. Les fonds sont recueillis servent à améliorer la qualité des soins et la qualité de vie de l’ensemble des usagers de l’établissement de santé et services sociaux, via notamment l’achat d’équipements spécialisés ou adaptés. Plusieurs activités seront au programme tout au cours de l’année, telle que la vente de billets en vue du grand tirage Santé Desjardins pour un VR ou Chalet vert ou 150000$. Il y aura également une Dégustation Vins et fromages le 26 octobre, un Tirage-Voyage au début du mois de novembre prochain, ainsi que les activités tenues au sein des différentes municipalités de la MRC.

Par voie de communiqué, la présidente de la fondation du CSSS des Sources, Mme Marie-Paule Gendron, a laissé savoir que la campagne débutera le 24 mai par le traditionnel envoi postal dans l’ensemble des 7 000 foyers de la MRC des Sources. Les gens du territoire seront invités à répondre généreusement et en grand nombre à cette invitation de la Fondation. Soulignons que, par rapport aux diverses activités de financement, les dons recueillis lors de la sollicitation postale de 32561$ l’an dernier constituent une des principales sources de revenus de la Fondation. Les membres du Conseil d’administration de la Fondation tiennent à remercier sincèrement monsieur François Gouin et madame Pauline Messier pour leur grande implication, de même que la Fondation Famille Lemaire et Cascades Inc. pour leur contribution à l’achat d’équipements importants dont l’échographe. C’est un montant de 15000$ par année sur cinq ans, qui permettra de concrétiser bons nombre de projets d’importances.