Le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt est fier de remettre la somme de 10 196 $ à Leucan Estrie

Valcourt - L’équipe de 325 bénévoles est fière de remettre un montant record de 10 196 $ à Leucan Estrie pour l’appuyer dans sa mission qui est de venir en aide aux enfants qui sont atteints de cancer ainsi qu’à leur famille.

Ce montant a été amassé grâce aux pourboires recueillis dans les différents points de vente lors de l’événement et activités périphériques, ainsi qu’à l’occasion des tirages moitié-moitié et dons volontaires recueillis sur le site.

La collaboration entre les deux organismes a débuté en 2016 lorsque l’équipe du GPV a décidé de soutenir cette cause qui lui tient à coeur. C’est 34 635 $ qui ont été remis depuis 2016.

L’organisation tient à remercier les nombreux bénévoles qui ont contribué à amasser cette somme, ainsi que les 32 000 visiteurs qui ont généreusement donné lors de l’événement.

« Au Grand Prix Ski-Doo de Valcourt, nous sommes fiers de poursuivre notre engagement d'appuyer les organismes de bienfaisance locaux », a déclaré Véronique Lizotte, directrice générale de l’événement. « À la suite de la plus récente édition, notre organisation est heureuse de remettre un chèque de 10 196 $ pour appuyer Leucan Estrie. »

Leucan Estrie est très heureuse d'accepter les fonds recueillis dans le cadre du Grand Prix Ski‑Doo de Valcourt de cette année. « Notre objectif est d'améliorer la vie des enfants atteints de cancer dans notre collectivité et nous sommes très heureux de collaborer avec une organisation qui partage le même but. Nous désirons aussi remercier tous les bénévoles qui ont rendu cette activité possible », conclut Marie-Pier Lemay, directrice régionale à Leucan Estrie.