Alliance Magnésium, au cœur de la santé des gens d’ici

Asbestos (RL) - La 9e édition de l’activité Bouge pour la Santé qui se tiendra le 1er juin prochain, pourra compter sur un nouveau partenariat majeur avec la contribution financière de 10000$ remise par l’entreprise Alliance Magnésium afin de soutenir l’évènement pour les deux prochaines années. Il s’agit donc d’un appui de taille pour cette organisation, qui recueille des fonds depuis 2011 permettant ainsi à plus d’une vingtaine de familles annuellement de recevoir des services de santé à l’extérieur de leurs régions. C’est sous la présidence d’honneur de M.Pierre Saint-Aubin, vice-président affaires corporatives chez Alliance Magnésium, ainsi que de M. Hugues Grimard, maire d’Asbestos, que l’activité se déroulera cette année. Bouge pour la santé Alliance Magnésium est un moment propice pour les familles et la population en générale de se mettre en mouvement au profit de la santé. De nature conviviale, nous retrouverons des parcours de marches et de course à pied avec des distances adaptées pour petits et grands, dont certaines chronométrées pour le plaisir des plus habitués. Par voie de communiqué, les présidents d’honneur avaient de bons mots à l’endroit de l’évènement:

«Présents depuis notre arrivée dans la région pour cette cause, nous sommes fiers de nous associer encore plus étroitement cette année à Bouge pour la santé. Sa mission d’éducation à la prévention en santé par le biais de l’activité physique, mais surtout sa mission d’aide directe à la population pour des soins de santé accessibles nous rejoint totalement. Alliance Magnésium est ancrée non seulement au cœur du développement de la technologie la plus verte qui soit, mais est ancrée dans sa communauté et travaille pour son mieux-être.» -de confier Pierre Saint-Aubin

«La Ville d’Asbestos s’est toujours impliquée dans cet événement que l’on considère comme une richesse pour notre communauté. Le bien-être de nos citoyens est une priorité et Bouge pour la Santé Alliance Magnésium aide les gens directement chez eux dans leur réalité quotidienne. Plusieurs employés et équipements sont mis à la disposition de l’organisation chaque année et c’est comme ceci que la Ville d’Asbestos continuera de s’impliquer pour la qualité de vie de sa population.» A pour sa part commenté M.Hugues Grimard.

La participation du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et de la caisse Desjardins, des Sources sont également des plus précieuses à la réalisation de cette journée thématique. À noter qu’il est déjà possible de s’inscrire en se rendant sur le site sportchrono.com