Contributions à la fondation du CSSS des Sources et au club des petits déjeuners

Asbestos (RL) - Les élus municipaux d’Asbestos ont procédé lors de la séance ordinaire du conseil, ce lundi 4 mars, à la remise officielle des sommes amassées lors de leur brunch annuel, pour venir en aide aux organismes préalablement sélectionnés. L’évènement qui se tenait en janvier dernier du côté du centre Notre-Dame-de-Toutes-Joies, aura permis d’amasser plus de 2700$ pour le bien de la communauté. Ainsi un chèque de 1362$ a été présenté à M.François Gouin, président de la campagne de financement de la Fondation du Centre de santé des Sources, alors que le club des petits déjeuners de l’école La Passerelle s’est vu remettre un montant de 680$. À cette somme est venue s’ajouter une contribution supplémentaire de la part des pompiers d’Asbestos. En effet ces derniers qui avaient déjà signifié leur intention de remettre à l’organisme de soutien alimentaire, l’enveloppe de 680$, qui leur était destinée en lien avec l’évènement, ont bonifié celle-ci de 500$ supplémentaire, afin de venir appuyer les activités de l’organisme œuvrant auprès des enfants de la municipalité.

M.Jean-Philippe Bachand, conseiller et responsable de l’évènement, n’était pas peu fier de la réussite de celui-ci. «La tenue du brunch des élus, fût une fois de plus cette année, une opportunité remarquable d’échanger avec la population tout en apportant un coup de pouce financier à des organismes communautaires qui œuvrent à des causes sociales importantes au sein de notre milieu de vie.»