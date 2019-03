Amoureux, protégez-vous!

Windsor - Dans le cadre de la St Valentin, les élèves de 5e secondaire ont reçu un petit cadeau de la part de Maryse Chagnon, infirmière et de Diane Daigneault, TES.

Des cœurs en chocolat ainsi que deux condoms ont été distribués afin de les sensibiliser à l’importance de bien se protéger! De plus, à la salle publique, deux organismes ont très bien complété notre sensibilisation.

Premièrement, IRIS Estrie pour informer et éduquer sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), ses causes et ses effets.

Ainsi que SOS grossesse Estrie qui offre un service d’écoute, d’accueil, d’information et de référence, gratuit et confidentiel, aux femmes vivant une grossesse non planifiée ou ayant peur d’être enceintes, ainsi qu’à leurs proches.

Objectifs: la prévention et les saines habitudes de vie.