Collecte de sang du Tournesol le 20 décembre

Windsor (RC) – Pour une quatrième année de suite à l’école secondaire du Tournesol, les élèves du programme Santé globale invitent les parents et la population à sa collecte de sang qui aura lieu le jeudi 20 décembre, de 13h30 à 19h30, au gymnase de l’école. Tout comme les trois collectes de 2015, 2016 et 2017, celle de 2018 a pour but d’atteindre 170 donneurs pour Héma-Québec, qui sera sur place tout au long de la journée.

Le professeur Éric Traversy veille à coordonner la journée avec ses collègues Gilles Dubois et Marie-Pierre Morin. Cette année, ce sont les élèves de troisième secondaire qui préparent l’évènement pour l’accueil des participants, des collations et de l’attente. D’ici le 20 décembre, les jeunes sont surtout occupés à recruter des donneurs, qu’ils s’agissent d’élèves, de parents et d’autres citoyennes et citoyens.

«Plusieurs de ces jeunes profitent des activités du programme Santé globale qui favorisent le plein air et diverses activités sportives. Le fait de participer à une expérience communautaire comme celle de la collecte de sang, c’est comme d’être un bon citoyen et de collaborer à quelque chose de nouveau», retient M.Traversy.

C’est donc un rendez-vous au gymnase du Tournesol à quelques jours de Noël et d’une collecte de sang toujours importante pour Héma-Québec.