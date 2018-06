Initiation à la réanimation cardiaque à Danville

Danville (GCA) – Une vingtaine de personnes ont répondu à l’invitation des pompiers, dans le cadre de leur première soirée « gratuite » d’initiation à la RCR et sur l’utilisation du DEA. D’une durée approximative de 40 à 45 minutes par session, une dizaine de personnes à la fois ont pu comprendre la réanimation chez l’adulte et l’enfant.

Rappelons qu’il y aura un dernier rendez-vous sur le sujet, pour les personnes qui seraient intéressées à savoir comment prodiguer la RCR chez l’adulte et l’enfant, tout en apprenant à se servir adéquatement d’un DEA. Cette session complètement gratuite aura lieu le vendredi 4 mai prochain, entre 18 h 30 et 21 h 30, pour les 12 ans et plus, à la Caserne des pompiers de Danville.

Si ça vous intéresse vous devez absolument vous inscrire auprès du directeur des incendies, M. Alain Roy, au : 819-839-3722